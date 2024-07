María José Alcalá ha hecho el corte de caja de la delegación mexicana rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024.

La presidenta del Comité Olímpico Mexicano mencionó, luego de su participación en el Sports Summit 2024 en la Ciudad de México, que se logró superar la cifra de 100 atletas para la justa francesa de este verano.

"En total son 106 atletas inscritos, más dos atletas, que en el deporte de natación artística y ecuestre se tienen que llevar a un suplente, y en total hacen 108 atletas; se logró superar la expectativa de los 100 atletas".

Alcalá se mostró optimista del trabajo que harán los representativos tricolores, aunque se negó a dar un pronóstico de medallas para París: "No he comentado un número porque sería irresponsable de mi parte, pero estoy segura que habrá medallas y esperemos que todo salga en orden en todos los deportes".

La dirigente además aseguró a pregunta expresa de EL UNIVERSAL Deportes que después de este proceso rumbo a los Juegos Olímpicos, los atletas le demostraron "que tenemos que estar a la altura de ellos".

El mensaje de María José Alcalá ante la ausencia del futbol en París 2024

La presidenta del COM, María José Alcalá, apuntó que la ausencia del futbol mexicano en los Juegos Olímpicos de París 2024, es una buena oportunidad para voltear a otros deportes.

"Es una gran oportunidad para que volteen a ver a los atletas que van a Juegos Olímpicos. Siempre causa mucha expectativa el futbol, es un deporte muy querido y nos duele cuando no le va bien, pero no quiere decir que no hayan hecho su mejor esfuerzo; en estos juegos se darán cuenta que hay grandes atletas, que son héroes y que nos representan dignamente".