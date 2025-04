Penta Zero Miedo se convirtió en un auténtico fenómeno en la WWE. El luchado mexicano es uno de los más ovacionado cada que se presenta y no tardó mucho en destacar en la empresa.

En oriundo de Ecatepec, Estado de México hace unos días visitó el país como parte de la promoción de WrestleMania 41, donde tendrá su primera oportunidad de ganar un campeonato.

¿Penta Zero Miedo está listo para WrestleMania?

Penta Zero Miedo se enfrentarán por el título intercontinental de la WWE ante Bron Breakker, Finn Bálor y Dominik Mysterio en WrestleMania 41 que se llevará a cabo en Las Vegas.

De cara a la lucha más importante de su estancia en la máxima empresa de lucha libre del mundo, el mexicano sabe que no será fácil salir con el cinturón, pero advirtió que en su esquina estará el apoyo de todos sus seguidores.

“En esta lucha de WrestleMania no va a estar Penta solo. En mi esquina va a estar toda la gente y toda la raza que me apoya, y a ellos les debo este triunfo”, reveló Penta al portal Récord.

Penta Zero Miedo buscará el título intercontinental de la WWE ante Bron Breakker, Finn Bálor y Dominik Mysterio en WrestleMania 41. Foto: Especial

Por otra parte, el gladiador nacional sabe del alcance que tiene la WWE a nivel mundial, por lo que cada que se sube al ring es consciente de que no sólo está representando a México, sino a toda Latinoamérica.

"Siento una gran responsabilidad porque ahora no solo represento a mi municipio, sino a un país entero y a un continente entero, que es Latinoamérica. Y no lo digo por decirlo: me lo hacen saber todos los días en redes sociales, en comentarios, en mensajes. Yo entiendo la responsabilidad que tengo y por eso mismo es que yo cada día me empujo para ser la mejor versión de mí, tanto personalmente como profesionalmente", finalizó Penta Zero Miedo.