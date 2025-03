“En la pista no hay hombres ni mujeres, sólo pilotos”, esa es la forma de pensar de Regina Sirvent, primera latinoamericana que corre en Nascar. Orgullosamente mexicana, a sus 22 años ha hecho mucho ruido en el automovilismo, aunque reconoció que sí ha tenido dificultades, pero ninguna que no haya podido libar.

Regina señaló que ha pasado por algunas situaciones incómodas, como que por el hecho de ser mujer, pongan en duda sus logros. Sin embargo, gracias a su resiliencia y el trabajo duro siempre dejó claro que su éxito no es cuestión de género, sino de calidad en la pista.

“Hay algunas situaciones que de repente sí me tocó vivir. Me protestaron un motor cuando quedaba muy bien en una carrera o que cuando decía que mi coche no funcionaba me preguntaban si estaba en mis días.

“Que te pregunten si las hormonas están afectando o decirme que fuera a abrazar a mis muñecas, cosas que no tenía nada qué ver con la parte de ‘soy piloto’. Eso no ha impedido que sigamos creciendo y mi familia no deja que me rinda”, dijo a El Universal Deportes.

La piloto mexicana Regina Sirvent hizo historia en Nascar Series México el año pasado al lograr su primer podio. Foto: @reginasirvent

Ahora que ya está consolidada en el automovilismo, la piloto mexicana sabe que tiene mucho camino por recorrer, su mentalidad está puesta en seguir haciendo historia y, por qué no, llegar a la máxima categoría de Nascar y competir contra los mejores.

“Me encantaría este año buscar mi primera victoria en Nascar México Series, estoy trabajando duro para este 2025 hacer mi debut en alguna categoría nacional en Estados Unidos. A largo plazo, el objetivo es llegar y convertirme en la primera mujer en estar en la Nascar Cup”, señaló Regina Sirvent.