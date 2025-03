Christian Martinoli se consolidó con el paso de los años como el narrador de futbol más reconocido del país. Mucho tiene que ver el gran equipo que formó junto a Luis García, Jorge Campos y Zague.

Pese a todos los intentos de Televisa, no ha conseguido que Andrés Vaca, David Faitelson y compañía le arrebaten el rating a los del Ajusco en las transmisiones deportivas en las que aparece Martinoli.

¿Christian Matinoli lanzó indirecta a la competencia?

Christian Martinoli suele salir hasta en la sopa en las transmisiones de futbol de TV Azteca. Sin embargo, hasta el torneo pasado, la televisora en la que trabaja tenía pocos partidos importantes en su agenda.

No fue hasta que 'ficharon' a Tigres que lograron transmitir a un club de la Liga MX que constantemente se mete a instancias finales. Los demás equipos no estaban ni cerca de colarse al Play In.

Christian Martinoli habló de todo en la charla que tuvo con Juan Pablo Fernández y Archie Balardi. Foto: Especial

Es por ello por lo que el ‘Viernes Botanero’ se tornó poco atractivo para los espectadores con el paso de los años desde su creación.

Sin embargo, Martinoli le ve el lado positivo a las cosas, ya que considera que tiene más valor una narración de un Juárez vs Mazatlán que una Final del Mundial.

"Narrar una Final del mundo, cualquier cabrón te la narra. Narrar un ‘Viernes Botanero’, chingále. Son equipos que aspiran a ser décimos en la tabla, desde hace 10 años transmitimos los peores partidos de la Liga.

"La otra vez estábamos haciendo un partido del Necaxa y el Doctor (Luis García) estaba viendo la NFL en otra pantalla", comentó Martinoli en el podcast ‘Así de Boolas’ de Juan Pablo Fernández y Archie Balardi.

Cabe destacar que Christian Martinoli sabe lo que dice, ya que desde la Copa del Mundo de Corea-Japón, donde José Ramón Fernández le cedió su lugar, es el encargado de narrar las finales en los mundiales de futbol.