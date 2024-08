Con el cambio de gobierno, se vienen designaciones en las distintas secretarías y dirección y una en donde no se ha dado nombramiento, es la Comisión Nacional del Deporte.

Se han dado muchos nombres que podrían tomar este cargo, pero para María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicana si Rommel Pacheco fuera el elegida, estaría encantada.

En entrevista con Radio Fórmula, Alcalá dijo que Pacheco reúne los requisitos para hacerse cargo del deporte mexicano.

“Rommel es un joven que vivió el deporte. Es un hombre que vivió para el deporte y tiene academia… Es un chico que piensa diferente”, mencionó.

Mas al final, “seremos respetuoso de a quien se designe y trabajaremos de la mano”, aseguró, aunque fue clara en una petición: “Que quieran hacer equipo. Que cuando alguien diga ‘no veo esto bien’, no lo tomen personal. No se trata de someter, sino de establecer diferencias y buscar coincidencias”.

Para la dirigente del COM, es hora de que “se cambie el modelo deportivo en México. Tenemos en estrategia fallida. No lo digo por atacar, pero no debemos de tener miedo a este tipo de comentarios”.

Es hora de comenzar a trabajar, “de invertir para tener un cambio en el 2032… En el 2028 vamos a tener oportunidad de más medallas, porque regresa el beisbol, softbol, seguro se clasificará el futbol varonil y femenil, hay El Flag Futbol, pero es hora de cambiar el modelo”.

BUSCARÁ LA REELECCIÓN

María José Alcalá fue elegida presidenta del Comité Olímpico Mexicano en el 2021 y buscará la reelección para un nuevo periodo.

“Voy a pedir a la Asamblea que me permita continuar… Se necesita una continuación de muchas cosas” indicó.

Y espera mejorar la relación con quien quede al frente de la Conade: “Creo que, con una comunicación amplia, respetuosa y que todos sepan lo que hay que hacer se podría desarrollar el deporte”.