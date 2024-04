Luego de haber sido detenido y encarcelado en la ciudad de Oaxaca, el luchador mexicano Shocker contó su versión sobre los acontecimientos sucedidos en el hotel conocido como La Soledad, donde fue grabado mientras era arrestado por la policía acusado de causar disturbios.

Años atrás, Jair Soria se consolidó como uno de los mejores luchadores en México gracias a su carisma y cualidades, mismas que lo catapularon a la cima del pancracio. Sin embargo, poco a poco las viejas glorias se han ido quedando en el pasado, y por el contrario en los ultimos años cada vez que tiene los reflectores encima, se debe a algún escándalo.

Fue el pasado miércoles 3 de abril cuando el apodado 1000% Guapo fue detenido por causar destrozos al interior de un hotel; sin embargo, luego de obtener su libertad al llegar a un acuerdo con los dueños del inmueble, por fin pudo contar cómo fue que sucedieron los hechos desde sus perspectiva.

¿Cuál es la versión de Shocker sobre su detención en Oaxaca?

"Una vez mas empiezo a ser atacado por ciertas personas e individuos que se meten en mi vida privada por un tipo de terapia que no creo que sea la correcta, manipulando instituciones como la policía municipal, haciendo que cause más destrozos de lo debido y tuvimos que llegar a las últimas consecuencias, pero afortunadamente, todo bien", comentó el gladiador durante una charla con el programa 'De Primera Mano'.

Dentro de toda su explicación, el luchador originario de Guadalajara, Jalisco; acusó que dentro de todo lo sucedido en el estado de Oaxaca fue víctima de la autoridad.

"Te podría decir que sí es un abuso, yo tenía todo contra la puerta porque ya estaba asustado por la forma en que estaban agobiando. Va a ver mil versiones de que 'nadie lo agobió'; sí me agobiaron y estaban pendientes de lo que hacía. Me pudieron haber vestido, pero entraron me forzaron, me lastimaron y me sacaron como ustedes vieron", mencionó Jair Soria, nombre real del pancraciasta, quien aseguró que su reacción se debió porque sintió miedo por el altercado y no por estar bajo la influencia de alguna sustancia.

"No estaba bajo los efectos de nada y no puedo decir que recaí porque yo nunca he parado, entonces volví a reincidir. Sí estaba poniendo todo contra la pared porque no quería que me llevaran y les dije que no quería salir, si me querían llevar a un centro de rehabilitación en donde mi seguridad es poca", manifestó el ex rector de la Universidad de los Guapos.