Hace unos días se dio a conocer la noticia de que dos entrañables narradores de la lucha libre se volverían a reunir luego de casi 20 años para comentar las acciones arriba del ring en una función que se llevará a cabo en Nuevo León.

Se trata de Leo Magadán y Jesús Zúñiga, quienes son reconocidos por su paso en Televisa, en donde eran parte de los comentaristas en aquellas transmisiones del CMLL y Triple A. Muchos aficionados están más que emocionados por escucharlos juntos de nuevo.

¿Leo Magadán está vetado en el CMLL?

En la década de los 90 e inicios del nuevo milenio, la lucha libre era uno de los deportes más vistos en México. televisa transmitía a las dos empresas que más destacaban en el momento: CMLL y Triple A.

En el Consejo Mundial de Lucha Libre siempre serán recordadas las narraciones de Doctor Alfonso Morales (q. e. p. d.), Miguel Linares y Leo Magadán. Éste último fue el que más tiempo se mantuvo en la ‘seria y estable’, aunque hace unos meses decidió dar un paso al costado.

Luego de 30 años, Magadán dejó de narrar las luchas de la CMLL, debido a que no cumplieron con varias de sus peticiones, entre las que estaban un aumento de sueldo.

Leo Magadán fue comentarista del CMLL por 30 años. Foto: Especial

Desde ese momento Leobardo Magadán se ha enfocado en su podcast y a narrar en funciones del sector independiente. Sin embargo, su renuncia no cayó nada bien en la empresa de la colonia Doctores.

Según el portal Récord, Leo Magadán se unió a la larga lista de ‘non gratos’ del CMLL, por lo que no puede ingresar a ningún tipo de evento organizado por ellos. Además, les prohibió a sus luchadores no participar en carteleras donde él aparezca.

Lo que más llamó la atención es que tampoco podrán ir al podcast llamado ‘Qué bárbaro Magadán’, donde el comentarista tiene invitados que hablan sus inicios y actualidad en la lucha libre.