Una de las grandes estrellas de la Liga Mexicana de Beisbol, el lanzador estadounidense Trevor Bauer, estaría considerando jugar la temporada completa con los Diablos Rojos del México, según dio a conocer Séptima Entrada en redes sociales.

"Estoy pasando un buen momento, estoy disfrutando del juego, tenemos un muy buen equipo y no hay razón por la cual no me quedaría" declaró Bauer.

Lee también VIDEO: El insólito error del Manchester City que terminó en gol del United en la final de la FA Cup

Dichas declaraciones se dan en el marco del Juego de Estrellas en Veracruz y surgen a raíz de una pregunta sobre su futuro en México, ya que llegó al país en un acuerdo por cinco apariciones.

"Obviamente tendremos que tener algo nuevo pronto, así que no tengo nada que anunciar ahora mismo" agregó.