Las WTA Finals Cancún 2023 ya realizó el sorteo y tiene listos los dos grupos tanto en singles como en dobles.

El sorteo se realizó en presencia de la mayoría de las tenistas que competirán del 29 de octubre al 5 de noviembre.

En Grupo Bacalar lo integran: Aryna Sabalenka (1), Elena Rybakina (4), Jessica Pegula (5) y Maria Sakkari (8).

Pese a ser la actual número uno del mundo, Aryna Sabalenka no se confía de sus rivales en esta primera ronda.

"Sé que van a ser grandes batallas, todas las jugadoras son grandes competidoras que han tenido mucho éxito esta temporada", comentó la bielorrusa.

Mientras que Jessica Pegula calificó de "duro" dicho grupo destacando el nivel de Aryna y Elena "son chicas potentes y con grandes servicios, va a ser complicado". Maria Sakkari dijo que aprovechará esta oportunidad de jugar las WTA Finals tras la baja de Karolina Muchova.

"Va a ser muy duro, dos jugadoras muy potentes y otra jugadora muy difícil", aseguró la griega.

En el Grupo Chetumal se enfrentarán: Iga Swiatek (2), Coco Gauff (3), Ons Jabeur (6) y Marketa Vondrousova (7).

Iga ya tiene experiencia en las WTA Finals y sabe que "no vas a tener partidos fáciles, esta temporada me enfrenté a Coco Gauff y Marketa, la única contra la que quizá no jugué fue Ons".

Para Coco Gauff "ambos grupos son fuertes, espero hacerlo mejor que el año pasado".

Ons Jabeur simplemente aseguró que "voy a prepararme y a ver qué pasa, será una competición única".

Así quedaron los grupos de dobles de las WTA Finals Cancún 2023

Dobles - Grupo Mahahual

Coco Gauff / Jessica Pegula (1)

Barbora Krejcikova /Katerina Siniakova (4)

Laura Siegemund / Vera Zvonareva (6)

Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe (7)

Dobles - Grupo Maya Ka'an