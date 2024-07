A unos días del inicio de los Juegos Olímpicos de París 2024 Ana Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, y María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, vuelven a tener un conflicto económico.

El COM asegura que Conade pidió tres habitaciones en un hotel en Francia, sin embargo, Conade lo descarta.

"Nada más diré que no tengo más acreditaciones más que la mía y la de mi acompañante, no tienen ningún sentido decir que se están pidiendo más habitaciones, no tiene lógica que se hayan pedido más habitaciones si no tenemos más acreditaciones para qué las quiero si no se van a ocupar", señaló Guevara.

"Yo no tengo más acreditaciones, más que la mía y la de mi acompañante, no tiene sentido decir que estaba pidiendo más habitaciones"



Ana Guevara manifiesta su postura ante los recientes señalamientos 🇲🇽🗣️https://t.co/pRyWMcnEh3 pic.twitter.com/3nw6QcsA1z — De10Sports (@De10Sports) July 11, 2024

Mientras que Alcalá afirma que "los documentos están y son muy claros, solicitamos que nos indicaran que sí necesitaban habitaciones y nos dieron la cantidad de tres".

Guevara fue tajante al decir que "no tenemos ningún oficio firmado por mi persona solicitando tales habitaciones".

Esta acción genera un adeudo de "75 mil euros" según Alcalá misma que tiene quedar resuelto "mañana (viernes) porque se inscribe la delegación y se tiene que liquidar todo lo que requiere la inscripción".

Ana Guevara reveló que para resolver este hecho sostendrá una reunión con la titular del COM.

"Lo platiqué hace un momento con ella, hay que reunirnos para tratar de discernir esto, no hay necesidad de distorsionar algo", expresó Guevara Espinoza.

En lo único que coincidieron las autoridades deportivas fue que esperan que esto afecte a los deportistas mexicanos que acudirán a la justa.

"Lo más importante es velar por el rendimiento de los atletas" indicó María José y Ana Gabriela les pide "que estén tranquilos, que esto no contamine su papel en Juegos Olímpicos".