Atleta mexicano afirma que en la Villa Olímpica había chance de hacer prácticas sexuales

En los Juegos Olímpicos de Paris 2024 se escribieron grandes historias, la preparación, concentración fueron constantes, muchas de estas cosas se hacían dentro de la Villa Olímpica la cual también fue aprovechada por los atletas para hacer otro tipo de relajación.

Lee también LeBron James nombra al team de USA como los Avengers que ganaron el oro en Paris 2024

¿Qué dijeron de la Villa Olímpica?

El atleta mexicano Ramón Garrido quien participo en el bádminton, confirmó que las relaciones sexuales dentro de la villa olímpica si ocurrían, incluso se escuchaban ruidos e incluso hasta orgias.

“La verdad es que sí, si es un desmadre. Eso es la verdad de hecho nosotros en el edificio tenemos el servicio médico y saliendo de ahí hay una caja completa de condones”, señaló.

“Es verdad imagínate, tienes los mejores cuerpos del mundo como de hombres y de mujeres”, expresó para una entrevista con Jacobo Wong.

También despejo el rumor de las camas las cuales estaban diseñadas para que no se pudiera tener sexo; “El primer día que llegue, vi a Nadal, Alcaraz, Simone Biles, y los futbolistas del Barcelona, todos ellos durmiendo en camas de cartón, pero no son incomodas”.

Por otra parte, Ramón agradeció el apoyo que tuvo de parte del COM y la Conade; “La neta mis respetos a Mari José Alcalá, la quiero mucho. Ella me extendió la mano en todo lo que necesite, siempre me habla o manda mensaje”.

“Con la Conade es diferente, he recibido mi beca, a veces tarde pero llega, no es mucho dinero, pero llega”, finalizó.