恭喜來自台灣的選手 林郁婷,在奧運女子拳擊57公斤級中,以雙拳擊破惡意抹黑的各種謠言,光榮地站上頒獎台,為國再取得了一面金牌!讓我們一齊聆聽國旗歌響遍全場的高光時刻!🇹🇼



Congratulations to Taiwanese athlete Lin Yu-Ting(林郁婷), who, in the Olympic Women's Boxing 57kg category,