Los Juegos Olímpicos de París 2024 llegaron a su conclusión; sin embargo, hasta en los últimos suspiros de la justa veraniega hubo dosis de controversia. Y es que el comentarista de TUDN, David Faitelson, se vio envuelto en una tensa confrontación con el personal de seguridad de la organización de la cita deportiva.

La disputa, que fue captada en video, ocurrió previo a la Ceremonia de Clausura y mostró al periodista discutiendo acaloradamente con un par de elementos de seguridad, aparentemente, debido a un problema relacionado con su acreditación de prensa.

¿Por qué razón se desató la discusión?

Aunque no se detalla en la grabación por qué existió una diferencia entre David y los guardias, se alcanza a entender que el conflicto comenzó cuando Faitelson fue impedido de ingresar a una sede por el personal de seguridad.

En el video, se puede observar a Faitelson argumentando sus puntos de vista mientras mostraba su acreditación en varias ocasiones.

Durante la discusión, uno de los elementos de seguridad tocó ligeramente el abdomen del periodista, lo que provocó una reacción inmediata por parte de Faitelson.

El comentarista, en un tono molesto y en inglés, le dijo al oficial: "¡No me toques, no me toques!", mientras continuaba con la confrontación.

Ya había sufrido un incidente con la policía francesa

Este incidente no es el primer problema que Faitelson ha tenido con la seguridad francesa durante los Juegos Olímpicos.

En una ocasión previa, el periodista fue reprendió por la policía por estacionar su bicicleta en una zona restringida, un descuido que parecía ser un error de comunicación.