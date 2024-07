La actividad mexicana en los Juegos Olímpicos de París 2024 estuvo presente en el Kayak, con Sofía Reinoso quien no tuvo el resultado esperado.

¿En que disciplina quedó eliminada Sofia Reinoso?

En la prueba de canotaje slalon quedó eliminada y no podrá participar en las semifinales luego de finalizó en el sitio 24 y sólo clasificaban las mejores 22, pese a ello se dice satisfecha por estar en esta justa.

"Son sentimientos encontrados, muy feliz de haber logrado estar en los Juegos Olímpicos ha sido difícil ser de las 25 mejores del mundo", mencionó tras su prueba.

Sofía reconoció el nivel mostrado en el circuito no fue el mejor "me hubiera gustado lograr más, me hubiera gustado estar en la semifinal".

Sofía Reinoso tendrá su revancha en los Juegos Olímpicos de París 2024 el próximo 2 de agosto en la modalidad de Kayak Cross.

"Siento que lo di todo en el agua y bueno a seguir practicando para mi próxima competencia, no bajar la cabeza", opinó.

La mexicana se dijo motivada de participar en París 2024 porque además de una satisfacción personal, hay motivación familiar en la tribuna.