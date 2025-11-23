Andrés Guardado se consolidó como una de las figuras más emblemáticas del futbol mexicano, gracias a una carrera que combinó talento, disciplina y una longevidad extraordinaria en el máximo nivel.

Desde su debut con la Selección Mexicana mostró una madurez futbolística que lo proyectó rápidamente como uno de los líderes naturales del equipo.

Lee también: Repechaje de la UEFA: Así se jugarán los partidos en búsqueda de cuatro boletos al Mundial 2026

Durante su carrera con el Tri, Guardado dejó una huella profunda en el combinado nacional al disputar cinco Copas del Mundo, un logro reservado para un grupo muy selecto de futbolistas a nivel global.

Su presencia en torneos internacionales y su constancia en el campo lo convirtieron en un referente indiscutible, tanto para sus compañeros como para los aficionados.

Además de su liderazgo, el “Principito” aportó títulos, goles decisivos y una visión de juego que elevó el nivel competitivo de la selección.

Pero... ¿Cómo nació el apodo que acompañó a Andrés Guardado a lo largo de su carrera?

Recientemente, el exfutbolista tuvo una plática con el conductor Josep Pedrerol, en el podcast 'El Cafelito', a través de YouTube, donde el exseleccionado dio detalles sobre su carrera, su vida personal y curiosidades como el origen del mote: 'El Principito'.

"Hay un comentarista muy famoso en Latinoamérica que se llama Luis Omar Tapia, es chileno, narraba la Champions League para Latinoamérica durante mucho tiempo y le ponía apodos a todo mundo, y todos los que crecimos escuchándole era una ilusión que un día nos pusiera un apodo", comenzó diciendo Guardado sobre el creador de su sobrenombre.

"De repente TV Azteca lo contrata para los partidos de la Selección Mexicana, justo cuando íbamos empezando, entonces le toca narrar cuando yo hago mi primer gol con la Selección contra Venezuela, y ahí lo suelta: "¡Gol del Principito, gol del Tri!"", rememoró el exfutbolista.