Luego de la desastrosa eliminación de la Selección Mexicana Sub 17 en el Mundial de la categoría en Qatar 2025, tras caer por paliza de 5-0 ante el representativo de Portugal; el certamen juvenil sigue su curso y con un equipo que generó una gran hermandad con el conjunto tricolor.

Se trata de la selección de Japón, que a diferencia del equipo dirigido por Carlos Cariño, sí logró pasar la ronda de los Octavos de Final tras salir avante ante Corea del Norte, en un duelo que tuvo un ingrediente especial.

Y es que para nadie es un secreto que ambas naciones no mantienen la mejor de las relaciones, incluso se podría decir que tienen una historia marcada por la hostilidad, misma que, previo al partido, dejó una escena que acaparó los reflectores y la atención de las cámaras de televisión.

¿Qué sucedió en el partido?

Japón y Corea del Norte empataron 1-1 en los 90 minutos reglamentarios de su duelo por los octavos de final. Los nipones se adelantaron muy rápido gracias a un gol de cabeza de Jelani Ren McGHEE al minuto 6, tras un centro milimétrico de Shimon Kobayashi que el delantero conectó con potencia.

Durante gran parte del encuentro, el portero japonés Shuji Muramatsu fue figura clave, realizando varias atajadas de gran nivel que mantuvieron viva a su selección y evitaron una derrota en tiempo regular.

En el segundo tiempo, Corea del Norte encontró la igualada al 67’ por medio de Ri Hyok Gwang, quien culminó una elaborada jugada colectiva iniciada desde el mediocampo.

Ya en la tanda de penales, la suerte y la precisión favorecieron a Japón, que se impuso 4-5 para sellar su clasificación a Cuartos de Final, donde ahora enfrentará a Austria en busca de un lugar entre los cuatro mejores del torneo.

¿Cómo fue el saludo "amistoso" entre Japón y Corea del Norte?

Previo al inicio del partido, ambos equipos salieron al terreno de juego para formar parte de la ceremonia protocolaria, donde se escuchan los himnos nacionales y posteriormente los jugadores se dan la mano en un símbolo de sana competencia deportiva.

Sin embargo, llamó la atención de propios y extraños la manera en que los norcoreanos 'desearon suerte' a sus rivales. Y es que al momento de cruzar las filas las dos selecciones, en lugar de chocar las palmas de las manos, los jugadores de Corea del Norte cerraron sus puños y con una fuerza considerable golpearon las manos de los nipones, en un hecho que atrajo las miradas y en algunos casos algunas risas por la espontaneidad del momento.