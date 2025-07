La Selección Mexicana de Ricardo La Volpe es recordada por el gran futbol que desplegaba dentro de la cancha. En la Copa Confederaciones de 2005 fueron la gran sorpresa con su cuarto lugar y confirmaron su gran paso en el Mundial de Alemania 2006.

Además, en esa edición acariciaron el anhelado quinto partido. Aquel gol de Maxi Rodríguez en tiempos extra apago las ilusiones. No obstante, de esa derrota apareció un joven futbolista que después se convertiría en el que más partidos sumó con la playera verde: Andrés Guardado.

¿Qué le decía La Volpe a Andrés Guardado?

Muchos criticaron a Ricardo Antonio La Volpe por haber convocado a Andrés Guardado al Mundial de Alemania 2006. Con apenas 19 años, señalaban que el futbolista del Atlas no tenía la experiencia suficiente para cargar con la responsabilidad de representar al Tri en esa competencia.

El Bigotón vio algo distinto en el Principito, a quien debutó sorpresivamente en el partido definitivo de Octavos de Final ante Argentina, siendo uno de los mejores en la cancha.

No obstante, previamente, Guardado dudó sobre sus capacidades como futbolista, ya que los regaños de La Volpe eran muy duros. Incluso, le dijo que era muy malo y no entendía por qué lo había llamado a Selección.

“Recuerdo en los entrenamientos, me estaba equivocando muchísimo, cuando llega Ricardo y me dice, ‘Nene, sos malísimo’, no sé por qué te traje”, esas palabras echaron abajo anímicamente al jugador atlista.

Andrés Guardado debutó en un Mundial ante Argentina en Octavos de Final de Alemania 2006. Foto: Especial

Posterior al regaño del Bigotón, el combinado nacional tuvo una cena donde Ramon Morales vio cabizbajo a Guardado, quien le explicó la situación. Ramoncito le dio una respuesta inesperada.

“En una cena yo estaba triste, estaba hundido y Ramoncito Morales me decía ‘mándalo a la chingada’, que no te importe, tú sigue igual por algo estás aquí, él sabe tu capacidad”, señaló.

Pese a todo lo que había pasado con Ricardo Antonio, Andrés Guardado recordó las palabras que le dio el entrenador nacional previo a que hiciera su debut en un Mundial ante la Albiceleste.

“Jugué solo un partido, pero fue el más importante. Tenía solo 19 añitos y poca gente me conocía, poca gente confiaba en mí. El recuerdo más bonito fue en el vestuario cuando nos dan el equipo titular y viene el entrenador Ricardo La Volpe y me dice ‘juega como si tuvieras la camiseta del Atlas por debajo. Y hazte de cuenta que estás en el Atlas juega igual”, finalizó Andrés Guardado.