Cuauhtémoc Blanco Bravo, uno de los futbolistas más emblemáticos de México, dejó una huella imborrable en las Copas del Mundo FIFA.

Convocado en tres ocasiones, disputó un total de 11 partidos y anotó tres goles en tres ediciones distintas ediciones del torneo.

Su debut mundialista ocurrió en Francia 1998, bajo la dirección de Manuel Lapuente. Blanco fue titular indiscutible y jugó los cuatro encuentros de la fase de grupos más el partido de octavos de final.

¿Cómo fue el primer gol de Cuauhtémoc Blanco en las Copas del Mundo?

México avanzó como segundo de grupo tras empatar 2-2 con Bélgica, donde el "Cuau" anotó un golazo al minuto 62 con un remate tras un centro preciso de Ramón Ramírez. Ese tanto igualó el marcador y destacó su calidad técnica.

También brilló con la 'Cuauhtemiña', su icónico regate que cautivó al mundo contra Corea del Sur. México cayó en octavos ante Alemania (2-1).

En Corea-Japón 2002, Blanco repitió los cuatro partidos de la fase de grupos. Anotó de penalti el gol de la victoria 1-0 sobre Croacia el 3 de junio en Niigata, un tanto clave para el avance.

Además, dio una asistencia a Jared Borgetti en el empate 1-1 contra Italia. El Tri llegó a octavos, donde perdió 2-0 con Estados Unidos.

Tras ausentarse en Alemania 2006 por decisiones técnicas, Blanco regresó a la selección para Sudáfrica 2010, ya con 37 años, bajo la dirección de Javier Aguirre, actual técnico del combinado nacional.

Jugó tres de los cuatro partidos (ante Sudáfrica, Francia y Uruguay). Marcó de penalti el segundo gol en la victoria 2-0 sobre Francia el 17 de junio en Polokwane, lo que lo convirtió en el primer mexicano en anotar en tres Mundiales, récord igualado después por Rafael Márquez y Javier Hernández.

México avanzó a octavos, pero cayó ante Argentina (3-1).

Con 11 apariciones, tres goles y contribuciones decisivas, Blanco representó garra, talento y carisma. Sus actuaciones elevaron el prestigio del futbol mexicano en el escenario mundialista y lo consolidaron como leyenda del Tri.