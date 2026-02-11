Las transmisiones de la Serie Mundial perdieron su encanto especial desde que los ‘Tres Amigos’: Toño de Valdés, Enrique Burak y Pepe Segarra se separaron y dejaron de narrar juntos en las pantallas de Televisa.

Durante décadas, este grupo de comentaristas conquistó el cariño del público gracias a su química y conocimiento deportivo.

Fue el 6 de marzo de 2024, cuando Pepe Segarra anunció su salida de Televisa tras 42 años de trayectoria. Su partida marcó el fin de una relación que inició en 1986, durante el Super Bowl XX, cuando los Bears aplastaron 46-10 a los Patriots.

Desde entonces, los Tres Amigos narraron 32 Super Bowls y 26 Clásicos de Otoño de las Grandes Ligas. La razón principal de su marcha fue su pasión por el beisbol de Grandes Ligas, que Televisa dejó de transmitir en 2022.

Segarra optó por Fox Sports para seguir cubriendo jonrones y strikes. Sin embargo, la situación cambió: en los últimos meses, Fox Sports México ha enfrentado una salida masiva de talentos y perdió derechos clave, lo que ha generado especulaciones sobre un posible retorno de Pepe a Televisa.

¿Qué transmitirá Televisa sobre juegos de beisbol?

Este 11 de febrero, TelevisaUnivision anunció un acuerdo con la Major League Baseball (MLB) para transmitir en México la Liga por las próximas tres temporadas: 2026, 2027 y 2028. La oferta incluye 55 partidos, juegos semanales, la Postemporada con partidos divisionales y de campeonato, así como la Serie Mundial por TV abierta en Canal 9 y Canal 5, además de ViX y medios digitales.

También se estableció un pacto con el Clásico Mundial de Beisbol 2026 para transmitir por TV abierta todos los juegos de la fase de grupos en los que participe México, así como una semifinal y la final.

¿Cómo reaccionó la afición tras el anuncio de Televisa?

Ante el anuncio, no tardaron en surgir reacciones de los aficionados, quienes pidieron de inmediato el regreso de Pepe Segarra. Comentarios en redes sociales inundaron las plataformas.

"Pues que vuelva Pepe Segarra y los Tres Amigos, no? Pobre, en Fox Sports MX va terminar narrando el torneo de cachetadas", "Que regrese Pepe Segarra!! La NFL y la MLB no son lo mismo sin el y los Tres Amigos", "Pepe Segarra recuerdanos porqué te fuiste a Fox Sports", "Llegó el momento de que regrese Pepe Segarra a Televisa", "Chale probé Pepe Segarra se fue de TDN para trasmitir beisbol en Fox Sports y ahora Fox sports ya no tiene beisbol, mientras que TUDN ya regresó el beisbol".