En los últimos años, las relaciones amorosas entre futbolistas profesionales y figuras destacadas del mundo del entretenimiento han dejado de ser excepciones para convertirse en una tendencia cada vez más visible.

Lo que antes generaba sorpresa o escándalo ahora forma parte de lo cotidiano de las estrellas del futbol. Casos como el de Neymar con actrices o influencers, o en México con Sebastián Cáceres y la creadora de contenido Alana Flores, demuestran que estos vínculos ya no son secreto y, en muchos casos, avanzan hacia compromisos serios y bodas.

Esta creciente normalización ha llevado a que varias de estas parejas decidan dar el paso definitivo hacia el altar, lo que combina la fama del deporte con la exposición mediática del entretenimiento.

¿Quién es la estrella del balompié que está cerca de llegar al altar?

Recientemente se dio a conocer el caso de Nicolás Pepe y Teanna Trump, quienes se unene en esta tendencia, donde el romance de año y medio podría culminar en matrimonio.

La vida privada del futbolista marfileño, actual delantero del Villarreal CF, ha tomado protagonismo en los medios tras rumores que indican que está muy cerca de contraer matrimonio con Teanna Trump, conocida actriz de cine para adultos.

La información surgió principalmente del periódico turco Kuzey Ekspres, que publicó detalles sobre los planes del jugador de 30 años con su novia, también de 30 años.

Pepe y Teanna Trump mantienen una relación estable desde hace aproximadamente un año y medio. Luego del fin del matrimonio previo del futbolista con la influencer francesa Fanny B, con quien tuvo dos hijos.

Fuentes cercanas al jugador en Turquía afirman que ella es el amor de su vida y que la joven se retirará y se convertirá en una mujer de familia.

Teanna Trump, cuyo nombre real es Keanna Nichele Jones, inició su carrera en la industria del cine para adultos hace 11 años. Actualmente produce contenido activo en plataformas como la 'página azul' y cuenta con más de 1.3 millones de seguidores en Instagram, donde comparte aspectos de su vida personal y profesional.

Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial por parte de Nicolás Pepe ni de Teanna Trump sobre una propuesta de matrimonio o boda.

El futbolista mantiene un futuro relativamente estable en el Villarreal, club al que llegó el año pasado tras etapas en Angers SCO, US Orléans, Lille, Niza, Arsenal y Trabzonspor.