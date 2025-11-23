La Copa Mundial de Francia 1998 es recordada por el peculiar campeón de goleo. El delantero croata del Real Madrid, Davor Šuker, se impuso con seis tantos a nombres de la talla de Gabriel Batistuta, Ronaldo y Christian Vieri.

La sorpresiva Croacia se quedó con el tercer lugar en aquella Copa del Mundo tras vencer a Países Bajos en el duelo por el bronce y esto le dio a Šuker la oportunidad de disputar siete partidos en Francia 1998. El atacante merengue contribuyó con más de la mitad de los goles croatas, que al final del torneo fueron solo 11.

En el segundo lugar del título de goleo de Francia 1998 se encontraron Batistuta y Vieri con cinco tantos. La hipotética bota de bronce fue compartida por tres futbolistas: una leyenda del futbol mundial y dos “Matadores”.

Un joven Ronaldo de tan solo 22 años se quedó en el tercer lugar de los líderes de goleo del Mundial de Francia 1998, mismo que compartió con el chileno Marcelo Salas y Luis Hernández, quien hasta la fecha es el seleccionado mexicano con más goles en una misma edición de la Copa del Mundo.

“El Matador” fue letal en Francia con la mitad de los goles que el Tricolor hizo en aquella justa. La Copa Mundial de 1998 es el Mundial en el que más goles ha anotado el Tricolor con ocho tantos.