La Selección Mexicana ha participado en 17 de las 22 ediciones de la Copa Mundial de la FIFA y, a su manera, ha logrado escribir algunos capítulos importantes en la historia del torneo como victorias importantes ante potencias mundiales como Alemania y Francia.

México se ha enfrentado a todas las seleccione campeonas del mundo y solo tiene triunfos ante alemanes y franceses. El Tricolor presume también un par de empates ante Italia y uno más ante Brasil, selección pentacampeona del mundo que tiene un amplio dominio sobre los mexicanos.

Lee también Selección Mexicana: La vez que la 'magia negra' evitó que el Tri clasificara al Mundial de 1974

En total, Brasil y México se han enfrentado en cinco ocasiones en Copas del Mundo. El Scratch du Oro ha ganado cuatro de esos cinco enfrentamientos y le ha marcado 13 goles en total. Lo triste para el Tricolor es que en 450 minutos disputados ante la pentacampeona del mundo, no suma un solo gol.

Así es, México jamás le ha podido marcar un solo gol a Brasil en un Mundial de futbol. La Selección Mexicana presume seis tantos ante Francia, cinco contra Argentina, tres ante Italia y un par ante Alemania, pero a Brasil jamás le ha podido hacer daño en la portería.

Lee también Selección Mexicana: Javier Aguirre y los escándalos que han rodeado su carrera como entrenador

De momento resulta imposible que México y Brasil se enfrenten en fase de grupos del Mundial del 2026 puesto que ambos son parte del Bombo 1, de las cabezas de serie. Sin embargo, un duelo en fase de eliminación — como el que vivieron en Rusia 2018 — puede ser una posibilidad y aprovechar para que el Tricolor al fin pueda anotarle un gol a Brasil.