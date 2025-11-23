La Copa Mundial 2026 de la FIFA tendrá el gran atractivo de ser la despedida de dos leyendas vivientes del futbol de la justa más importante a nivel internacional. Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, protagonistas del debate más polarizado en la historia del balompié, jugarán su sexto y último Mundial en Norteamérica.

Carreas que trascendieron de manera simultánea, hoy resulta imposible nombrar a uno sin hacer mención del otro. Su estilo de juego, aunque distinto, fue letal con los arcos rivales e inspiraron a toda una generación de futbolistas.

Esta será la última ocasión entonces en que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi acumulen minutos en Copa del Mundo. En pleno 2025 ambos cumplen un rol distinto al de sus mejores años. Sí, aún son los capitanes de sus respectivas selecciones pero desde un rol más de veteranos, que incluso suelen no jugar los partidos completos.

Una de las métricas en donde sorpresivamente uno es muy superior al otro son los minutos disputados. Ambos participaron en las mismas ediciones de la Copa del Mundo, comenzando en Alemania 2006. En aquel entonces Lionel Messi era considerado aún una joven promesa, mientras que Cristiano Ronaldo ya era el relevo generacional de la selección de Luis Figo, Rui Costa y Pauleta.

Por ello, el luso tuvo más acción en aquella Copa del Mundo con tan solo 21 años, mientras que Messi la disputó con 19. Con el tiempo el estandarte del Barcelona se consagró como estrella mundial y referente de la albiceleste y con la acumulación de buenos resultados en lo colectivo logró superar a Cristiano Ronaldo en minutos disputados.

Para llegar a la final de la Copa del Mundo se requiere disputar siete partidos en una misma edición. Messi y Argentina han jugado dos finales, por lo que en tan solo dos torneos suma 14 participaciones. Aún así, Messi con 26 apariciones supera apenas por cuatro a Ronaldo, quien presume 22 juegos disputados.

Sin embargo, la diferencia de minutos disputados es enorme. El rosarino tiene dos mil, 315 minutos jugados en Copas del Mundo a cambio de solo mil 764 de Cristiano Ronaldo. El argentino promedia 89 minutos disputados por encuentro, cifra elevada pero que se justifica ya que la Selección Argentina ha definido siete encuentros en tiempos extra y/o penales durante la era de Messi en Copas del Mundo.