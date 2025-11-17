En junio de 2026, dos de los mejores futbolistas de la historia, el argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo, estarán presentes en la Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá, lo cual marcará su sexta participación en el torneo de naciones más importante del mundo.

El actual futbolista del Inter Miami llegará en calidad de campeón vigente, tras conquistar la Copa del Mundo en Qatar 2022 con Argentina; por su parte, el jugador del Al Nassr jugará con Portugal a sus 41 años.

Lee también Mundial 2026: Estas son las selecciones clasificadas a la Copa del Mundo, HOY, lunes 17 de noviembre

A lo largo de sus carreras, Messi y Cristiano han sido comparados constantemente con base en sus rendimientos en las distintas ligas y torneos que han disputado. Desde su impacto en Barcelona, Real Madrid, Champions League, hasta lo que han significado y qué tan determinantes han sido para sus respectivas selecciones.

En el torneo más importante de todos, la Copa del Mundo, ambos han sido fundamentales para las aspiraciones de Argentina y Portugal.

A continuación, les dejamos el repaso estadístico de cada uno en las distintas Copas del Mundo que han disputado.

Lee también Aficionados con boletos para el Mundial 2026 tendrán prioridad para conseguir su visa a los Estados Unidos, anunció la FIFA

LAS ESTADÍSTICAS DE LIONEL MESSI Y CRISTIANO RONALDO EN COPAS DEL MUNDO

Lionel Messi

El astro argentino ha disputado dos finales de la Copa del Mundo, en Brasil 2014 y en Qatar 2022; sin embargo, solamente una vez pudo levantar el trofeo más preciado.

Ha disputado un total de 26 partidos con 13 goles y 8 asistencias.

Cristiano Ronaldo

Por su parte, el ídolo lusitano tuvo su mejor participación en Alemania 2006, cuando disputó el partido por el tercer lugar con los anfitriones, aunque perdió dicho encuentro.

En total, jugó 22 partidos con 8 goles y 2 asistencias.

Lee también Mundial 2026: Alemania y Países Bajos se salvan del repechaje y consiguen su boleto directo para el torneo