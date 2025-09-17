A más de dos décadas del , han surgido en redes sociales imágenes que muestran a los exfutbolistas mexicanos "Paco" Palencia y Óscar ConejoPérez compartiendo momentos con mujeres extranjeras en un restaurante.

Las fotografías, que incluyen escenas de los jugadores besando a las mujeres, fueron atribuidas a junio de 1998, aunque no se ha confirmado su origen.

En ese entonces, la Selección Mexicana sufrió nuevamente la maldición del quinto partido. El paso del Tricolor terminó en los Octavos de Final, después de sufrir una dolorosa derrota (2-1) ante Alemania en el Stade de la Mosson de Francia.

Hasta el momento, ninguno de los dos futbolistas se ha manifestado respecto a las fotografías.

Sin embargo, en redes sociales se desató un debate sobre la posibilidad de que sean reales o en su lugar, creadas con inteligencia artificial.

