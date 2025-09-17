La victoria de Chivas sobre el América en el Clásico Nacional del Apertura 2025, disputado el sábado pasado en el Estadio Ciudad de los Deportes, fue un duro golpe para los azulcremas, sobre todo luego de que se rompiera la racha invicta de las Águilas con un apretado 2-1.

Sin embargo, el festejo rojiblanco se vio empañado por un episodio de violencia digital que ha generado indignación en la comunidad futbolística y a través de las redes sociales.

La familia de uno de los protagonistas del encuentro fue blanco de amenazas que han escalado la rivalidad entre dos de los equipos más populares del futbol mexicano a un terreno alarmante.

El Clásico Nacional siempre está rodeado de estrictas medidas de seguridad en los alrededores del estadio. Aunque esta vez no se reportaron incidentes violentos en las inmediaciones, dentro de la cancha la situación fue diferente.

El partido tuvo que ser detenido por varios minutos debido a un conato de bronca entre jugadores, un reflejo de la pasión que despierta este enfrentamiento.

Sin embargo, la rivalidad traspasó los límites del terreno de juego y se trasladó al ámbito de la redes, afectando directamente a la familia de un futbolista.

¿Quién es la esposa de un jugador de las Chivas y seleccionado mundialista que recibió amenazas de muerte?

Jacqueline Osuna, esposa del mediocampista de las Chivas, Érick Gutiérrez, denunció públicamente haber recibido amenazas de muerte e insultos graves a través de su cuenta de Instagram.

Erick Gutiérrez, durante el partido correspondiente a la jornada 8 del torneo Apertura 2025 entre Chivas y América. FOTO: Imago7

El mensaje, enviado por un supuesto aficionado del América, no solo la atacaba personalmente, sino que también incluía amenazas contra sus hijas, exponiendo la crudeza de un fanatismo desmedido.

Este incidente se desató tras la publicación de Osuna en redes sociales, donde compartió una imagen de las lesiones sufridas por su esposo durante el partido.

Osuna decidió no quedarse callada y compartió una captura de pantalla del mensaje amenazante en su perfil, buscando visibilizar la agresión.

Este fue el mensaje que recibió la esposa de Erick Gutiérrez. FOTO: @jacqueline.osuna

La acción de Osuna ha recibido apoyo en redes sociales, donde usuarios exigen medidas más estrictas para combatir este tipo de comportamientos.

Hasta el momento, ni la Liga MX ni los clubes Chivas y América han emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso. Sin embargo, la opinión pública y los aficionados han alzado la voz, demandando protocolos más robustos para prevenir la violencia, tanto en los estadios como en las plataformas digitales.