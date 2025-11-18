Gilberto Mora es el jugador que tiene todas las miradas encima, tanto en la Liga MX como en el futbol internacional están muy interesados en comprar su carta a Xolos. Pero no pasará hasta que cumpla 18, debido a que las reglas FIFA estipulan que dese tener la mayoría de edad para un pase internacional.

Cabe destacar que el canterano de Xolos tuvo la posibilidad de jugar tres Mundiales en menos de un año: Sub-17, Sub-20 (donde fue una de las figuras pese a la eliminación en Cuartos de Final) y es casi un hecho que el próximo año estará en la Copa del Mundo 2026, organizada por México, Estados Unidos y Canadá.

¿Qué dijo Lucca Vuoso de Gilberto Mora?

Gilberto Mora se perfilaba para brillar en el Mundial Su-17 de Qatar, donde daba justo la edad y podía ser el referente del equipo que está comandado por Carlos Cariño. La lista la completaban jugadores que ilusionaban mucho, como los hijos de Matías Vuoso y Aldo de Nigris, entre otros.

Algunos aficionados estaba más que felices de leer esos apellidos, ya que se hablan maravillas de ellos en categorías juveniles del futbol mexicano. Incluso, Luca Vuoso dijo de manera tajante que no les hacía falta Morita y, con la plantilla que se llamó, podían hacer historia.

“En lo personal no me ha tocado jugar con Gil, me ha tocado jugar contra él, pero ahorita somos los que somos, estamos los que estamos y también muchos jugadores de calidad, Gil es otra cosa y ahorita no está, vamos a meterle a ese sueño de quedar campeones.

“Obviamente me gusta ser delantero, me tocó ver a mi papá en esa posición, pero también me gusta jugar atrás del delantero, la posición que me toque está bien”, dijo a TUDN el hijo del Toro Vuoso.

Lucca Vuoso no pudo marcar un solo gol en el Mundial Sub-17, donde incluso no fue titular. Por su parte, Gilberto Mora parece que se está ganando su lugar en el equipo titular de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026.