No es ninguna novedad decir que a Hugo Sánchez no le fue del todo bien como seleccionado nacional. Y es que el 'Pentapichichi' no logró brillar con el equipo su país como sí lo hizo en su paso por los clubes en los que militó.

Hugo Sánchez únicamente jugó ante Noruega y después se quedó en la banca en el Mundial de Estados Unidos 94. Foto: Especial

Sin embargo, ya en su etapa como director técnico, Hugo Sánchez llegó al Tri con la intención de redimir esos fallos que tuvo como futbolista... y tampoco lo logró.

¿Cómo le fue a Hugo Sánchez como DT de México?

También es importante recalcar que ser el encargado de hacer ganar a un equipo que recibe la presión de una nación no es tarea sencilla. Eso es algo que Hugo sabe bien.

El proceso de la Selección al mando del exjugador del Real Madrid tuvo sus matices. Pues llegó a la Final de la Copa Oro en 2007, aunque la perdió contra Estados Unidos.

Además, en ese mismo año consiguió un tercer lugar en la Copa América. Lo que es un logro aceptable si se considera que en ese certamen participan las selecciones más fuertes del continente, como Brasil, Argentina, Colombia o Uruguay.

Sin embargo, una de las cosas por la que es más recordado es por el año siguiente, 2008. Pues su mayor fracaso fue no lograr la clasificación de la selección sub-23 a los Juegos Olímpicos de Beijing, lo que le llevó a ser despedido.

En adición, tampoco consiguió la clasificación a la Copa Confederaciones de 2009. Por ende, se podría decir que su etapa como estratega nacional comenzó bien, y terminó con derrotas y descalabros grises.

Hugo Sánchez ha dicho en más de una ocasión que él hubiera hecho campeón del mundo a México. Foto: Imago7

