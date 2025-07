Hugo Sánchez nunca pudo destacar con la Selección Mexicana. Pese a que era una figura a nivel mundial con el Real Madrid, el Pentapichichi se quedó muy corto en los tres Mundiales que disputó.

Sin embargo, Hugol quería sacarse la espina, por lo que constantemente pidió una oportunidad como entrenador, misma que llegó 2006. Su discurso desde que tomó las riendas del Tri fue: ‘voy a hacer campeón del mundo a México’.

¿Qué necesitaba Hugo Sánchez para hacer campeón del mundo a México?

La historia ya es conocida. Hugo Sánchez fracasó como entrenador de la Selección Mexicana y ni siquiera consiguió llegar al Mundial de Sudáfrica 2010; fue Javier Aguirre el elegido para sentarse en el banquillo.

Pese a que realizó una gran Copa América en 2007, donde lograron el tercer lugar, al Pentapichichi le pesó mucho perder la Copa Oro ante Estados Unidos es año, pero sobre todo, la eliminación de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

Después del fracaso con la Sub 23, los directivos de la FMF decidieron remover de su cargo a Hugo Sánchez, quien se quedó de nuevo con la espina clavada de no poder destacar representando a su país.

Hugo Sánchez dirigió a la Selección Mexicana de 2006 a 2008. Foto: Agencias

No obstante, pasan los años y Hugo continúa con el mismo discurso. El exjugador del Real Madrid aseguró que si hubieran confiado en él, seguramente en este punto de la historia México ya habría sido campeón del mundo.

“Seríamos campeones del mundo si me hubieran dado tres etapas mundialistas, estamos hablando de 12 años. En el primero (Sudáfrica) íbamos a conseguir llegar a la Semifinal, en el segundo (Brasil) a la Final y posiblemente no ganarla y al tercero (Rusia), ahí me comprometo que vamos a ser campeones del mundo

Además, recalcó que el principal enemigo de los mexicanos son los mismos mexicanos, ya que desde las entrañas de la FMF, jamás han imaginado la posibilidad de que la Selección Mexicana logre ganar el torneo de la FIFA.

“Los dueños y presidentes estaban ahí escuchando lo que yo estaba diciendo y tenían una cara (de extrañeza) y yo les digo ‘sabe qué, nunca vamos a ser campeones del mundo, porque ustedes no se la creen y yo sí me la creo. Me lo creí como jugador y lo hice, con la Selección también podemos hacerlo’”, señaló Hugo Sánchez.