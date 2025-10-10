Luego de la efímera estancia de Diego Cocca en la Selección Mexicana, Jaime Lozano tomó las riendas y logró levantar un poco el nivel del equipo cuando se coronaron en la Copa Oro.

Sin embargo, todo cambió en la Concacaf Nations League y Copa América, donde hilaron los fracasos y decidieron remover de su puesto al Jimmy. Entró en su tercer bomberazo Javier Aguirre al Tricolor.

¿Qué dijo Jaime Lozano de la Selección Mexicana?

El Jimmy Lozano, pese a su poca experiencia, fue el entrenador que se suponía llegaría al Mundial 2026 con la Selección Mexicana. No obstante, luego del paupérrimo desempeño del equipo le dieron las gracias.

Un par de años después y ya como estratega del Pachuca, Lozano decidió hablar de lo que le tocó vivir en el combinado nacional, señalando que no cumplieron con su palabra de dejarlo terminar su proceso.

"No te voy a decir ni sí ni no, pero yo soy un hombre de palabra y a mí me dijeron que iba a haber un proceso y al final se cortó, como se cortan muchos otros y como hacen con los técnicos mexicanos en su selección. Yo estoy muy agradecido por ese año porque en lo personal me hizo creer mucho, era un sueño que yo tenía dirigir a la Selección, me llegó rápido, me llegó bien, hubo mucha turbulencia cuando me tocó estar y aún así pudimos estabilizar las cosas", comentó a Fox.

Por otra parte, pese al amargo sabor de boca que le dejó su primera etapa como encargado del Tricolor, Jimmy Lozano aseguró que no cerraría las puertas a volver a sentarse en ese banquillo.

"Nunca le cerraría la puerta a una oportunidad así, uno siempre va a tener la ilusión de representar a su país como entrenador, pero como jugador también me tocó estar ahí incluso como entrenador olímpico donde viví cosas preciosas, en la mayor también viví cosas padrísimas; aprender y crecer con los jugadores es algo muy lindo.

"No, no es cerrar, simplemente que ahora tengo nuevos objetivos en mi carrera; actualmente me debo completamente a Pachuca, me gustaría poder salir campeón aquí y continuar de la mejor manera con mi carrera en general", finalizó.