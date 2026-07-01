La Selección Mexicana ya tiene definido el día y la hora para disputar su compromiso de octavos de final en la Copa Mundial 2026, luego de superar a Ecuador en la fase de dieciseisavos y asegurar su permanencia en el torneo más importante del futbol internacional.

El conjunto nacional, dirigido por Javier Aguirre, consiguió el boleto gracias a los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, resultado que le permitió instalarse entre los 16 mejores equipos del campeonato y mantener viva la ilusión de avanzar a una instancia que históricamente ha representado un obstáculo para México.

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¿Cuándo será el siguiente partido del Tri en Octavos de Final del Mundial?

El compromiso de octavos de final se disputará el próximo domingo 5 de julio a las 18:00 horas en el Estadio Ciudad de México, inmueble que albergará por última ocasión un partido del Mundial 2026 como parte de la sede compartida entre México, Estados Unidos y Canadá.

Con el respaldo de su afición y la experiencia de Javier Aguirre, el Tricolor buscará romper la barrera de los octavos de final y continuar su camino en la Copa Mundial 2026.