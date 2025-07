Antonio Mohamed es uno de los entrenadores más exitosos en el futbol mexicano. Recientemente el entrenador argentino ganó su cuarto título de Liga MX, todos con equipo diferente.

Xolos, América, Monterrey y Toluca son los equipos que bajo las órdenes del Turco alcanzaron la gloria en el balompié nacional. Eso lo ha llevado a ser candidato más de una ocasión a dirigir al Tri, aunque nunca se ha concretado.

Lee también Jorge Campos casi no juega el Mundial de Francia 1998 debido a sus coloridos uniformes

¿Mohamed quiete dirigir a la Selección Mexicana?

La Selección Mexicana ha batallado mucho en los últimos años para tener estabilidad en la dirección técnico, sobre todo después de la polémica salida de Gerardo ‘Tata’ Martino, ya que ni Diego Cocca ni Jaime Lozano lograron levantar el proyecto verde.

Tuvieron que echar mano los directivos de Javier Aguirre, quien vive su tercer proceso mundialista al frente del cuadro nacional. Sin embargo, parece que la solución siempre estuvo en casa y nadie volteó a verla.

Se trata de Antonio Mohamed, quien por méritos propios tenía la experiencia suficiente para encargarse del Tricolor. En las palabras del argentino, siempre ha existido ese deseo, pero siempre apostaron por otros entrenadores.

Antonio Mohamed causó furor por una camisa con la imagen de la Virgen de Guadalupe cuando dirigía a Pumas. Foto: Imago7

“Yo hice los méritos para tenerlo (ser DT de la Selección Mexicana) y llamaron a muchos otros que ni siquiera tenían méritos. En su momento, si me seducía (dirigir a la Selección Mexicana)“, comentó en charla con Christian Martinoli y Luis García.

Por otra parte, el Turco aseguró que en su mente sólo existe el anhelo de comandar a dos selecciones: la de Argentina y la de México. No obstante, entiende que por el momento esas posibilidades están lejanas. Eso sí, lanzó la indirecta de que en la verde han pasado técnicos que no conocen ni la CDMX.

“No me vuelve loco. La verdad que por las únicas dos selecciones por las que me puedo sentir representado son Argentina y México. En una selección tiene que haber muchos sentimientos, conocer las raíces. El que dirige a la selección lo sueltas en Viaducto y no sabe cuál es Isabel la Católica o si se va a la derecha llega a Tepito, vos tenés que conocer, ser como un mexicano para poder dirigir”, finalizó.