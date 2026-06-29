La suerte no le sonrió a la Selección Mexicana, que pese a tener una fase de grupos perfecta, jugará en dieciseisavos de final ante un equipo muy difícil de corromper como es su similar de Ecuador.

Los sudamericanos llegan el martes al estadio Ciudad de México con los ánimos a tope, luego de haberle ganado 2-1 a Alemania en el último duelo de la fase de grupos.

Selección de Ecuador en festejo, durante la Fase de Grupos del Mundial de 2026 - Foto: EFE

Debido a eso, ya circula la alineación con la que saldría Javier Aguirre para contrarrestar las virtudes de los sudamericanos.

Lee también Jesús Gallardo lanza una reflexión antes de que México enfrente a Ecuador: “Empieza un nuevo torneo”

Alineación de México ante Ecuador

De acuerdo con reportes de ESPN, el Vasco saldría con la novedad de Jorge Sánchez en defensa, acompañado de los tres habituales: Jesús Gallardo, Johan Vázquez y César Montes.

El mediocampo estaría conformado por Erik Lira, Luis Romo o Álvaro Fidalgo, y Gilberto Mora.

Finalmente, en el ataque no habría modificaciones, jugarían Raúl Jiménez, Julián Quiñones y Roberto 'Piojo' Alvarado.

Sin duda, será un duelo de alta exigencia para el equipo del Vasco Aguirre, que contará con el apoyo de 80 mil personas que abarrotarán las gradas del Estadio Banorte, para tratar de vencer a la defensa que fue la mejor de todas las eliminatorias de CONMEBOL.