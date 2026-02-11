Después de vencer a Bolivia, Javier Aguirre dejó sobre la mesa un dato revelador rumbo a la próxima Copa del Mundo. El tiempo se agota y el Vasco debe delimitar su universo de futbolistas a tan sólo 26 elementos.

De acuerdo con el técnico de la Selección Mexicana, su lista para el Mundial 2026 ya está conformada en un 80 por ciento; cerca de 19 o 20 elementos ya tendrían su lugar en la justa veraniega.

Lee también ¿Guillermo Ochoa irá a su sexta Copa del Mundo? ¡Esto lo pone en ventaja!

A cuatro meses del debut del Tricolor frente a Sudáfrica en el Estadio Azteca, aún pueden pasar muchas cosas en el armado de la Selección Nacional. Restan seis partidos antes de la presentación mexicana en el Mundial y dichos compromisos se convertirán en últimas oportunidades para varios.

¿Quiénes son los jugadores que se perfilan para jugar con El Tri en el Mundial?

Nombres de “europeos” como Johan Vásquez, César Montes, Mateo Chávez, Edson Álvarez, Orbelín Pineda, Obed Vargas, Raúl Jiménez o Santiago Giménez tienen su lugar seguro para la Copa del Mundo y sólo un infortunio los sacaría de la lista final.

En el futbol local, también hay nombres que parecen inamovibles en el listado del Vasco Aguirre: Luis Ángel Malagón, Raúl Rangel, Israel Reyes, Jesús Gallardo, Érik Lira, Roberto Alvarado, Gil Mora, entre otros.

Germán Berterame, recién incorporado al Inter Miami de la MLS, apunta a ser uno de los cuatro delanteros de Aguirre por lo que quedaría un lugar para los cuatro que dijo tener en mente para el Mundial.

Alexis Vega, Marcel Ruiz y Diego Lainez son otros nombres que han tomado considerable ventaja para estar en la gran justa.

Bajo lo dicho por el estratega nacional, quien vivirá su tercera Copa del Mundo, le falta un portero, y aún quiere disipar dudas para llenar los seis o siete espacios que le quedan en su listado.