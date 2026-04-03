El panorama de la Selección Mexicana de cara al Mundial de 2026 mejoró un poco después del nivel mostrado en la Fecha FIFA, donde empataron con Portugal (0-0) en la inauguración del estadio Banorte, y tres días después, igualaron a un gol con Bélgica.

Aunque no consiguieron ganar, el funcionamiento del equipo le dio tranquilidad a una parte de la afición. Sin embargo, el equipo de Javier Aguirre aún tiene a ciertas piezas clave fuera de actividad por lesión, que podrían mejorar la cara del plantel.

Santiago Giménez se lamenta en el césped durante un partido de la Selección Mexicana. Foto: Imago7

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¿Quiénes son los lesionados de la Selección Mexicana?

Rodrigo Huescas

Edson Álvarez

Jesús Orozco 'Chiquete'

Gilberto Mora

César Huerta

Marcel Ruiz

Luis Ángel Malagón

Dentro de los jugadores que estaban lesionados, hay un par que regresaron recientemente a las canchas con sus respectivos equipos, y podrían ser convocados para la siguiente Fecha FIFA.

Santiago Giménez

Alexis Vega (que ya fue llamado aunque vio pocos minutos)

Luis Chávez