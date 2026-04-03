El panorama de la de cara al Mundial de 2026 mejoró un poco después del nivel mostrado en la Fecha FIFA, donde empataron con Portugal (0-0) en la inauguración del estadio Banorte, y tres días después, igualaron a un gol con Bélgica.

Aunque no consiguieron ganar, el funcionamiento del equipo le dio tranquilidad a una parte de la afición. Sin embargo, el equipo de Javier Aguirre aún tiene a ciertas piezas clave fuera de actividad por lesión, que podrían mejorar la cara del plantel.

Santiago Giménez se lamenta en el césped durante un partido de la Selección Mexicana. Foto: Imago7
Santiago Giménez se lamenta en el césped durante un partido de la Selección Mexicana. Foto: Imago7

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¿Quiénes son los lesionados de la Selección Mexicana?

  • Rodrigo Huescas
  • Edson Álvarez
  • Jesús Orozco 'Chiquete'
  • Gilberto Mora
  • César Huerta
  • Marcel Ruiz
  • Luis Ángel Malagón

Dentro de los jugadores que estaban lesionados, hay un par que regresaron recientemente a las canchas con sus respectivos equipos, y podrían ser convocados para la siguiente Fecha FIFA.

  • Santiago Giménez
  • Alexis Vega (que ya fue llamado aunque vio pocos minutos)
  • Luis Chávez
Santiago Giménez volvió a las canchas Foto: AC Milán
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