El panorama de la Selección Mexicana de cara al Mundial de 2026 mejoró un poco después del nivel mostrado en la Fecha FIFA, donde empataron con Portugal (0-0) en la inauguración del estadio Banorte, y tres días después, igualaron a un gol con Bélgica.
Aunque no consiguieron ganar, el funcionamiento del equipo le dio tranquilidad a una parte de la afición. Sin embargo, el equipo de Javier Aguirre aún tiene a ciertas piezas clave fuera de actividad por lesión, que podrían mejorar la cara del plantel.
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¿Quiénes son los lesionados de la Selección Mexicana?
- Rodrigo Huescas
- Edson Álvarez
- Jesús Orozco 'Chiquete'
- Gilberto Mora
- César Huerta
- Marcel Ruiz
- Luis Ángel Malagón
Dentro de los jugadores que estaban lesionados, hay un par que regresaron recientemente a las canchas con sus respectivos equipos, y podrían ser convocados para la siguiente Fecha FIFA.
- Santiago Giménez
- Alexis Vega (que ya fue llamado aunque vio pocos minutos)
- Luis Chávez