Desde que arrancó la tercera etapa de Javier Aguirre al frente de la Selección Mexicana, una de las incógnitas que ha acompañado su proceso es la portería. ¿Guillermo Ochoa estará o no en el Mundial?

Lee también Aficionados colombianos auguran malos tratos migratorios en México para el torneo

Después de la Copa Oro que conquistaron en 2025, justa en la que Paco Memo no sumó minutos, el histórico arquero mexicano no ha sido llamado por Javier Aguirre.

¿Quiénes son los arqueros que se perfilan para ir al Mundial 2026?

El Vasco ha declarado que Luis Ángel Malagón, meta del América, y Raúl Tala Rangel, portero de Chivas, están un paso adelante.

Y por lo visto en los últimos llamados, parece que el puesto de un tercer arquero se lo disputan Carlos Acevedo (Santos Laguna) y Guillermo Ochoa (AEL Limassol). Sin duda, el experimentado arquero lleva la ventaja sobre el lagunero.

Algo especial es el récord que buscaría romper Ochoa al estar en su sexta Copa del Mundo. El surgido de las Águilas ya estuvo en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022; en las dos primeras no jugó.

Cifra récord que podría compartir con leyendas de la talla de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes buscarán en la Copa del Mundo 2026 disputar su sexto Mundial.