La Selección Mexicana de Javier Aguirre aún tiene un pendiente por resolver en su camino rumbo al Mundial 2026: conocer al cuarto integrante del Grupo A, que acompañará a Sudáfrica y Corea del Sur en la primera fase. Ese lugar lo ocupará el ganador del Play-off D de la UEFA, una eliminatoria que enfrentará a Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda, equipos que pondrán a prueba al conjunto nacional en la justa de la FIFA.

Después de una larga y exigente eliminatoria en Europa, las cuatro selecciones implicadas tendrán una última oportunidad para asegurar su presencia en la Copa del Mundo.

En esta llave europea, el brillo individual también tendrá un papel determinante. Dinamarca contará con nombres de peso internacional como Christian Eriksen, eje creativo en el mediocampo, y el delantero Rasmus Højlund, uno de los talentos ofensivos más cotizados del continente.

En Macedonia del Norte, el liderazgo recae en su capitán y motor ofensivo Enis Bardhi, acompañado por Eljif Elmas, su futbolista de mayor valor de mercado.

En el caso de República Checa, el protagonismo gira en torno al goleador Patrik Schick, respaldado por la fortaleza del mediocampista Tomáš Souček, pieza clave en la contención y en la creación.

Finalmente, Irlanda presentará una generación emergente encabezada por el joven atacante Evan Ferguson, uno de los delanteros más prometedores de Europa, junto al central Nathan Collins.

¿Cuándo se conocerá al último rival de México en el Mundial?

México conocerá a su último rival del Mundial 2026 el 31 de marzo de 2026, fecha en la que se disputará la final del Play-off D de la UEFA, la eliminatoria que definirá al cuarto integrante del Grupo A.