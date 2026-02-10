TV Azteca está listo para la Copa del Mundo de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.

Luego de confirmar que contará con los derechos de transmisión del torneo de la FIFA, el equipo comandado por Christian Martinoli, Luis García y Jorge Campos llevará las emociones del campeonato a millones de hogares en el país.

Con la intención de ganarse a la mayor audiencia posible, la cadena sumará un gran refuerzo al equipo de deportes, con miras a ofrecer más contenidos para las familias mexicanas.

La nueva pieza que se incorporará será Kristal Silva, conductora de algunos programas de la televisora, quien confirmó en sus redes sociales que participará durante el certamen.

"Seremos parte del Mundial 2026. Estoy muyyyy emocionada y no lo puedo creer, mi primer mundial y será en MÉXICO…", escribió. De inmediato recibió buenos comentarios de sus seguidores, quienes ya esperan verla en las pantallas.

