En el Apertura 2012, los Xolos de Tijuana escribieron una de las páginas más memorables de la Liga MX. Bajo la dirección de Antonio Mohamed, el club se consagró campeón por primera vez, convirtiendo a la ciudad fronteriza en epicentro de orgullo y celebración.

En aquel plantel histórico se encontraba Greg Garza, un atacante mexicoamericano que dejó huella tanto en México como en Estados Unidos. Años después, Garza recordó con cariño esa etapa y el vínculo especial que forjó con Tijuana, equipo actualmente dirigido por Sebastián Abreu y comandado por Gilberto Mora.

Gilberto Mora celebra uno de sus goles con los Xolos en la Liga MX. FOTO: Imago7

Garza, quien compartió que sigue a la distancia al equipo de sus amores, no dudó en lanzar elogios para el futbolista mexicano, al que visualiza en la Copa del Mundo.

"Yo estuve en Tijuana el mes pasado, llevé a mi hijo luego de 11 años, fui a un entrenamiento en el estadio y vi a Mora, parecía mi hijo. El saber que es la cara de la franquicia y quizá de México me pone muy feliz, es un referente que puede llegar lo más lejos posible", mencionó.

Greg Garza Foto: Leobardo Vásquez - El Universal

Garza, quien narró su vida en la frontera y el hecho de tener un hijo nacido en Tijuana, recalcó su confianza en la gente de Xolos, quienes guiarán a Mora por el buen camino para que, tras la Copa del Mundo, pueda dar el salto a Europa.

"Se encuentra en buenas manos en Tijuana, yo confío en la gente de allá. Hank está pendiente del talento que tiene en sus manos, estoy seguro de que representará a México en el Mundial. Espero que llegue bien y después pueda dar un salto enorme como Obed", finalizó.