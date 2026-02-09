Bad Bunny, para muchos, protagonizó un espectáculo del medio tiempo del Super Bowl histórico. El estadio Levi´s, en Santa Clara, California, fue testigo de un show que se cantó mayormente en español.

La única parte que se cantó en inglés, fue cuando participó Lady Gaga con su canción 'Die with a smile'. Algo que desconcertó a miles de aficionados en el recinto.

Aunque el medio tiempo fue uno de los más vistos de la historia, dentro del hogar de los 49ers de San Francisco, se vivió distinto.

Bad Bunny salió con dos boxeadores Foto: Capturas

Aficionados de Estados Unidos no conocen las canciones de Bad Bunny

En un video publicado por Récord que tomó mucha fuerza en redes sociales, se muestra que pese a que si hay gente que baila y canta las canciones de 'Benito', son los menos.

Porque dentro de los miles de espectadores que había dentro del estadio, la mayoría no se sabía sus interpretaciones.

Los de Telemundo dijeron que habían prendido a todo el estadio.



La realidad: 2 personas bailando en un estadio de 75000 personas🤣😂 pic.twitter.com/RND0QCwRdE — 🟦⬜️R9⬜️🟦 (@r9carloss) February 9, 2026

El video muestra la primera canción de Bad Bunny en el show de medio tiempo, que fue 'Titi me preguntó', y se puede apreciar que son pocos los aficionados que la conocen.

Esto responde a que pese a que el show fue muy gratificante de ver para los latinos, el Estados Unidos las canciones del cantante puertorriqueño no son igual de famosas.