Los Seattle Seahawks lograron una dulce venganza este domingo al derrotar de manera contundente a los New England Patriots por 29-13 en el Super Bowl LX, disputado en el Levi's Stadium de Santa Clara.

Esta victoria marcó el segundo trofeo Vince Lombardi en la historia de la franquicia de Seattle, reviviendo el espíritu dominante de su defensa, apodada ahora "Dark Side", que asfixió al quarterback Drake Maye con seis capturas, tres pérdidas de balón y una actuación estelar que limitó a los Patriots a solo 13 puntos.

El espectáculo alcanzó su punto álgido durante el descanso con la presentación de Bad Bunny, quien encabezó el show de medio tiempo y convirtió el escenario en una celebración de la cultura latina y puertorriqueña.

El artista boricua, acompañado por invitados sorpresa como Lady Gaga y Ricky Martin, interpretó éxitos en su mayoría en español, con escenarios que evocaban campos de caña de azúcar y un ambiente festivo que hizo bailar a los aficionados del futbol americano.

Por ello, tanto en lo deportivo, como en lo musical, muchos atletas de otros deportes estuvieron presentes en el Levi's Stadium para ser testigos de quién sería el equipo que sería el nuevo campeón de la NFL y del siempre esperado show del medio tiempo.

¿Cómo fue la experiencia de Carlos Vela y Miguel Layún en el Super Bowl?

Entre los deportistas que compartieron su experiencia en el gran juego del futbol americano de Estados Unidos se encontraron los ex seleccionados mundialistas mexicanos Carlos Vela y Miguel Layún.

El ex jugador de LAFC compartió en su cuenta de Instagram un par de fotografías junto a su pareja en las gradas y afuera del estadio.

Mientras que el ex lateral de las Águilas del América publicó varias postales donde incluyó una junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

"Fin de semana de Super Bowl. Increíble poder conocer gente que ha cumplido sueños, inspiradora en el mundo latinos, poder compartir momentos con estos cracks!", escribió Layún.

Otro de los personajes que también se pudo ver en el Super Bowl fue el presidente ejecutivo de la Liga MX, Mikel Arriola, así como otros deportistas de la talla de Roger Federer y Lewis Hamilton.