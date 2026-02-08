La delincuencia es un problema que azota a la población en América Latina sin distinguir entre clases sociales o profesiones. En México y países vecinos la inseguridad persiste pese a esfuerzos de las autoridades y afecta a figuras públicas incluido el ámbito del futbol donde jugadores y exjugadores enfrentan riesgos constantes.

En entornos urbanos y hasta en zonas menos conflictivas, la inseguridad se ha normalizado para muchos ciudadanos, quienes enfrentan el riesgo constante de ser víctimas de la delincuencia o de grupos organizados que operan con impunidad.

Esta realidad no discrimina por estrato social ni por profesión. En el mundo del futbol, lamentablemente, las personalidades no escapan a esta ola de violencia. Jugadores activos, exfutbolistas y hasta directivos han sido víctimas de asaltos, secuestros exprés o robos en sus domicilios y en la vía pública, tanto en México como en otros países de la región.

Estos incidentes resaltan cómo la fama o el éxito deportivo no otorgan inmunidad ante la mirada de los criminales, sino que en ocasiones la agravan al generar la idea de que se trata de personas con alto poder adquisitivo.

¿Quién es el exportero de las Chivas que fue víctima de un asalto?

Se trata de Liborio Sánchez, portero formado en las fuerzas básicas de Chivas de Guadalajara y con trayectoria en clubes como Toluca y Querétaro y paso por la Selección Mexicana vivió esta cruda realidad.

El guardameta tapatío actual integrante del Aurora FC de la Liga Nacional de Guatemala sufrió un intento de asalto hace pocos días que terminó en agresión física.

El club guatemalteco Aurora FC informó mediante comunicado oficial que el portero mexicano fue víctima de un intento de asalto.

El incidente le provocó un golpe a la altura de la frente con un corte visible. Tras evaluación del cuerpo médico el equipo decidió no incluirlo en la convocatoria para el partido ante Deportivo Achuapa correspondiente a la Jornada 5 del torneo local.

En ese encuentro Aurora cayó 2-1 pero la prioridad fue la salud del jugador.

El parte médico detalló que Sánchez permanece bajo supervisión médica a la espera de su evolución para reincorporarse a los entrenamientos. Se desconoce el tiempo exacto de baja aunque su estado se reporta estable y fuera de peligro.

Fuentes locales indican que al oponerse al asalto recibió la lesión en la cabeza lo que requirió atención inmediata para descartar complicaciones mayores.

Liborio Sánchez de 36 años dejó Jaguares en 2016 y ha continuado su carrera en el extranjero. En 2025 fichó con Aurora FC tras oportunidades previas en Guatemala donde se consolidó como titular.