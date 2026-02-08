Álvaro Fidalgo, uno de los últimos ídolos de la afición del América y pieza clave en el tricampeonato logrado bajo el mando de André Jardine, inició el 2026 de gran manera al concretar su fichaje con el Real Betis.

El atacante, quien tiene amplias posibilidades de asistir a la Copa del Mundo de 2026 con la Selección Mexicana, se ganó en pocos días el cariño y respeto de los aficionados tras su regreso a España.

Lee también Conductor de Televisa envía apoyo a Christian Martinoli tras ausentarse de transmisiones de TV Azteca

Estas muestras de respaldo, que comenzaron después de un debut complicado en la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, continuaron en la actividad del torneo local, donde recientemente destacó en el centro del campo.

Tras un triunfo como visitante (0-1) frente al Atlético de Madrid, los elogios no tardaron en aparecer para Fidalgo, quien recibió aplausos de su entrenador, Manuel Pellegrini.

Lee también Tunden a Román “Mozumbito” Martínez por su estado físico en su nuevo equipo en México

El experimentado estratega no ocultó su satisfacción por contar en la plantilla con un jugador como Álvaro, titular durante 87 minutos, y recalcó en conferencia de prensa que su aporte resulta muy valioso para el equipo.

"Se está integrando al funcionamiento del equipo; nos da buena técnica y pierde muy pocos balones", mencionó, y añadió que espera ver una versión más adaptada al ritmo de la liga en los próximos compromisos.