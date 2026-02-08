Conductor de Televisa envía apoyo a Christian Martinoli tras ausentarse de transmisiones de TV Azteca

Christian Martinoli, narrador estelar de TV Azteca, ha generado inquietud entre la audiencia luego de ausentarse en varias transmisiones recientes de la cadena. Su ausencia comenzó a llamar la atención durante el partido Mazatlán vs. Chivas en el Viernes Botanero, donde, pese a estar anunciado, no apareció debido a un malestar repentino que lo obligó a retirarse antes del inicio del encuentro, según explicó su compañero David Medrano. Esta situación se repitió en otros duelos, como Toluca vs. Cruz Azul, lo que aumentó la preocupación entre los televidentes.

Los compañeros de Martinoli en TV Azteca detallaron que el narrador acudió a las instalaciones con la intención de cumplir con su labor, pero al no sentirse en condiciones, se tomó la decisión de que regresara a casa para recuperarse.

Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo para Martinoli, muestra del cariño y la cercanía que el público siente por su estilo único y por su presencia habitual en las transmisiones del futbol mexicano.

Entre las expresiones de apoyo destacó la voz de un conductor de Televisa, quien dejó de lado la tradicional rivalidad entre televisoras para enviarle un mensaje público de aliento. Este gesto fue bien recibido por los aficionados, que celebraron la muestra de solidaridad.

"Con todo, Martinoli, a recuperarse. ¡Venga!", escribió Esteban Arce, conductor de varios programas, quien, ante los rumores sobre un posible problema de salud, expresó su deseo de que el narrador mejore pronto.