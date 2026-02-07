El icónico trofeo de la Copa Mundial de futbol realizó este sábado una parada en el Bernabéu como parte de la gira internacional por 30 países que han organizado Coca-Cola y la FIFA como antesala al torneo de este año y que, en la capital española, ha tenido como embajadores a los exfutbolistas Aitor Karanka y Roberto Carlos.

El sudamericano, campeón del mundo con Brasil en 2002, se mostró emocionado de poder levantar el trofeo de nuevo y aseguró que con este evento había recordado muchos momentos de Japón y Corea.

Por su parte, Karanka, actual director técnico de desarrollo y de la selección española absoluta masculina, comentó era un privilegio recibir en España el trofeo “que todo el mundo quiere levantar” por dos motivos: "porque en 2030 seremos sede del Mundial" y porque espera que este verano se pueda “bordar la segunda estrella” en el escudo que acredita como campeón del mundo.

En la presentación también participó el director general de Coca-Cola Iberia, Pedro Massa, para quien es “un gran honor” que Madrid sea una de las paradas de la Gira del Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA.

Esta gira cumple su sexta edición y comenzó su ruta el pasado 3 de enero en Riad, Arabia Saudí; tras visitar diferentes países como España, Marruecos, Portugal, Argentina, Uruguay o Brasil llegará a las sedes principales de este verano -Estados Unidos, México y Canadá- donde pasará por 38 ciudades diferentes antes del pitido inicial.

La jornada en el Bernabéu incluye, además de la posibilidad de fotografiarse con el trofeo, diversas actividades lúdicas como un torneo de futbol 3x3, cuya final se jugará en el propio estadio contra un equipo de reconocidos creadores de contenido y con la conducción y narración de Ibai Llanos.