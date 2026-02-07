La afición del futbol mexicano se sorprendió durante el partido Mazatlán vs Chivas, correspondiente al Viernes Botanero de la Jornada 5 del Clausura 2026. Christian Martinoli figuraba en los promocionales de Azteca Deportes para la transmisión, pero no apareció en la cabina de comentaristas del Estadio El Encanto.

Chivas llegaba como líder invicto, con la intención de prolongar su racha positiva, mientras Mazatlán buscaba sumar en casa. Sin embargo, la atención se desvío rápidamente hacia la ausencia del cronista, cuya voz característica genera gran expectativa en cada emisión de la cadena del Ajusco.

La falta de Martinoli generó molestia y especulaciones inmediatas en redes sociales. Los televidentes inundaron las plataformas con preguntas como "¿Dónde está Martinoli?", y recordaron un episodio reciente en el amistoso México vs Bolivia, donde una intoxicación por sushi lo dejó fuera.

En los minutos previos al arranque, la producción ajustó el equipo. César Castro asumió la narración principal, acompañado por Luis García y David Medrano en los comentarios, con Omar Villarreal desde el campo.

¿Cuál es la gravedad de la enfermedad de Christian Martinoli?

Durante la transmisión, antes de concluir el primer tiempo, los comentaristas tocaron el tema. Luis García dijo: "Martinoli está a punto de morir". David Medrano complementó: "Recupérese señor Marti".

Más tarde, luego del triunfo de las Chivas y luego de las reacciones en las redes sociaes, fue el comentarista David Medrano quien aclaró en su podcast la situación.

"Christian estuvo con nosotros en Azteca y se sintió mal, no se sentía bien antes de arrancar el partido, intentó y al no sentirse bien, tomamos la decisión entre la gente de producción, Luis, Jorge, el propio Christian y un servidor que fuera a casa a recuperarse", explicó.