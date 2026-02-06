El podcast 'Farsantes con Gloria', que tiene la dupla de TV Azteca, Christian Martinoli y Luis García, ha dado mucho de qué hablar entre sus seguidores, sobre todo por su manera de ser, con humor ácido e irreverente de ambos.

En uno de sus recientes capítulos, se les preguntó sobre otro podcast muy popular en México: Hermanos de Leche, que conforman Adrián Marcelo y La Mole.

La respuesta de Martinoli sorprendió a propios y extraños, ya que descartó alguna posibilidad de ver a los cuatro personajes juntos, ya que según sus palabras, no hay una buena relación.

Adrián Marcelo. FOTO: Especial

¿Qué dijo Christian Martinoli sobre Adrián Marcelo?

"Tengo entendido que a Adrián Marcelo le cago la madre, entonces no puedo ir con Adrián Marcelo porque no nos va a aceptar. No le caigo bien", le dijo Martinoli al 'Doctor' García.

Esto en respuesta a un comentario que le puso algún espectador, que decía: "Crossover (colaboración) con Hermanos de Leche", a lo que el exfutbolista respondió: "¿Quiénes son los Hermanos de Leche".

Se cancela el crossover de los Farsantes con los Hermanos de Leche 🥲 pic.twitter.com/nwQkca4Z5J — FARSANTES CON GLORIA (@FarsantesG) February 4, 2026

Estas declaraciones del comentarista deportivo tumban las esperanzas de sus seguidores de verlos en un capítulo junto a los youtubers regios.

