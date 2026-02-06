"Nos vemos pronto, amigo", gritó Álvaro Fidalgo al Estadio Azteca en un video que publicó el América, en el día de su despedida. El Maguito sabía que volvería a pisar el histórico inmueble.

Este jueves, la FIFA confirmó el cambio de federación de Álvaro Fidalgo y el nacido en Oviedo, España, ya es elegible para jugar con la Selección Mexicana y apunta a la próxima Copa del Mundo.

Fidalgo podría ser llamado por Javier Aguirre, técnico del Tricolor, para la próxima Fecha FIFA de marzo en la que enfrentarán a las selecciones de Portugal (Ciudad de México) y Bélgica (Chicago).

Existía la duda de si el hoy jugador del Real Betis había cumplido los cinco años en México y si el máximo organismo lo aprobaría, pero hoy se disiparon y Álvaro es oficialmente elegible para el combinado mexicano.

Fidalgo estaba contemplado para ser convocado en febrero, en el choque contra la Selección de Islandia en Querétaro (25 de febrero); sin embargo, con su salida de las Águilas del América se ha eliminado esa opción ya que no es un encuentro en marco de Fecha FIFA.

La FIFA ya respondió a la petición de la Federación Mexicana de Futbol y ahora todo queda en manos del 'Vasco' Aguirre quien si así lo decide, ya podrá convocar a Álvaro Fidalgo sin problema alguno.

Álvaro Fidalgo vive su debut vs el Atlético de Madrid / Foto: EFE

