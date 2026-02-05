En los últimos años, las relaciones sentimentales entre futbolistas de la Liga MX y figuras del mundo del espectáculo se han convertido en un fenómeno cada vez más visible y recurrente.

Lo que hace unas decadas eran casos aislados ahora forma parte de una tendencia clara: jugadores profesionales encuentran pareja entre modelos, actrices, cantantes, influencers y presentadoras de televisión.

Así, el balón y los reflectores se han entrelazado, y han surgido parejas que se han vuelto muy mediáticas y que en su momento han captado la atención tanto de aficionados al deporte como del espectáculo en México.

Ejemplos hay muchos, pero solo algunos han logrado robar reflectores mucho más de lo esperado, como llegó a suceder con relaciones como la de Giovani dos Santos y Belinda, o la de Cuauhtémoc Blanco y Galilea Montijo.

Algunos otros pasan por desapercibido o se olvidan con el paso del tiempo, como sucedió con el noviazgo que un actual directivo de la Selección Mexicana entabló con una popular actriz hace ya algunos años.

¿Quién es el directivo de la Selección Mexicana que anduvo con Ninel Conde?

Se trata del exfutbolista y actual Director Deportivo de la Selección Nacional, Duilio Davino, quien durante su época como jugador activo flechó a una de las actrices más populares: Ninel Conde.

Fue hace un poco más de un par de años cuando la reconocida actriz mexicana dejó a la audiencia sorprendida al revelar detalles de la relación amorosa que sostuvo con el exjugador del América.

"Lástima para los que no le van al América. Ese hombre con esa su juventud y esos rizos divinos en su cabeza, daba unos cabezazos al balón ¡bellos, bellos, bellos! Duilio Davino, fue mi noviecito y fue tan impresionante como una final de Mundial", reveló la artista.

Con la Selección Nacional, Davino aportó su talento en más de 80 ocasiones, participó en competencias de primer nivel como los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, Copa América 1997 y 2004, la Copa Confederaciones 1997 y 2001, Copas Oro en 1996 y 1998, además del Mundial de Francia 1998.

En mayo de 2023 fue nombrado por la Femexfut como Director Deportivo de Selecciones Nacionales, cargo que ocupa actualmente.