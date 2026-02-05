La máscara para un luchador es lo más valioso, debido a que cubre su verdadera identidad. El terror de cada gladiador es algún día perderla arriba del ring. Sin embargo, recién sorprendió que Estrellita de Plata se desenmascaró en redes sociales.

La acción generó infinidad de reacciones, debido que nadie se esperaba ese movimiento. No obstante, la decisión que tomó va más allá de los encordados y ha puesto a reflexionar a más de uno.

¿Quién es Estrellita de Plata?

Estrellita de Plata es una luchadora que se desempeñó en el ámbito independiente, donde se estuvo haciendo de un nombre. En cada una de las carteleras que le tocó estar, siempre fue bien recibida por los aficionados.

Pero al parecer la motivación se terminó, debido a que, a sus apenas 24 años, decidió que era momento para retirarse del deporte de los costalazos, decisión que sorprendió a todos sus seguidores.

Mediante una publicación en redes sociales, la gladiadora decidió destaparse y mostrar al mundo su rostro. Incluso, reveló su identidad, aunque lo más significativo fueron las razones que la orillaron a dejar su profesión.

¿Por qué motivo Estrellita de Plata decidió mostrar su identidad?

“Mi nombre es Eira Nayeli Rodríguez Durán. Tengo 24 años soy nacida en Río Verde, San Luis Potosí. El motivo de mi retiro es por mi salud mental y por salud física, ya que no me encuentro las mejores condiciones para volver”, se lee en su publicación de Instagram.

¿Por qué se retiró de la lucha?

Luego de que se viralizara la noticia de Estrellita de Plata, la ahora exluchadora realizó una nueva publicación donde dejó abierta la posibilidad de regresar al ring en un futuro y señaló que la muerte de su hermana influyó en su determinación.

"Una de las razones para quitarme la máscara fue mi hermana Melissa, desde que falleció estoy arrastrando tanto dolor. Personas no tuvieron empatía, inclusive subí de peso el año pasado a causa de la ansiedad, comía mucho y se burlaban de mi físico", posteó Eira Nayeli.